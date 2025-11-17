400.000€ στον λογαριασμό της αθλήτριας που συνελήφθη

Περισσότερα από 400.000 ευρώ φέρεται πως πιστώθηκαν μέσα σε 2 χρόνια στον λογαριασμό της γνωστής 37χρονης αθλήτριας ενόργανης που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην μεγάλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.

Μέσα στην ογκωδέστατη δικογραφία χιλιάδων σελίδων για την εγκληματική οργάνωση, πέρα από τους 45 συλληφθέντες περιλαμβάνονται και άλλα 96 άτομα.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο αδελφός της αθλήτριας που φέρεται πως είχε τον ρόλο του εισπράκτορα ή του λογιστή του κυκλώματος. Όσον αφορά την 37χρονη, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του 2008, μέχρι και πριν την σύλληψη φέρεται πως είχε «γλυκιά» ζωή ενώ είχε κάνει 2ο σπίτι της την Μύκονο, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Οι αρχές εκτιμούν πως η εμπλοκή της έχει να κάνει με το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος αλλά και με την βοήθεια που παρείχε στο αίμα της.

Σύμφωνα με το περιβάλλον της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και αρνείται κάθε εμπλοκή της με την εγκληματική οργάνωση.

Σε έφοδο που έγινε στο σπίτι της στα βόρεια προάστεια, οι αστυνομικοί βρήκαν 5 ακριβά κινητά και 9.000 ευρώ.

Αν και δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα θύμα της οργάνωσης, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της από πλήθος συνομιλιών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που ξεσκεπάστηκαν από τον κοριό της ΕΛΑΣ.

Αδελφός αθλήτριας: Τον λογαριασμό μου τον έκλεισαν επειδή δεν μπορούσα να αποδείξω που βρήκα τα λεφτά που έκανα καταθέσεις. Τώρα αυτός είναι (της αδελφής μου) ο λογαριασμός.

Άγνωστος: Ενδιαφέρον. Κοίτα το αυτό γιατί είναι πολλά τα λεφτά και είναι κρίμα να γίνει καμία μ@@@@@@.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφηκαν τα εξής:

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά, μπορεί να μου βάλει από εσένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μητέρα κατηγορούμενου: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Η 37χρονη αθλήτρια βασίζει την αθωότητά της στο ότι δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα θύμα, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή με τις απάτες, δεν έκανε χλιδάτη ζωή και είναι εργαζόμενη μητέρα ανήλικου παιδιού.

Ο αδελφός της από την άλλη φέρεται πως εμπλέκεται σε 9 περιπτώσεις απάτης, άλλοτε παριστάνοντας τον λογιστή και άλλοτε εκτελώντας χρέη ως εισπράκτορας της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 250.000 ευρώ από τις απάτες και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της αδελφής του για να καταθέσει τα χρήματα.

Η εγκληματική οργάνωση προσπαθούσε να ξεπλένει το μαύρο χρήματα είτε αγοράζοντας κινητά τελευταίες τεχνολογίας είτε πανάκριβα αυτοκίνητα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πλήρωναν με λίρες ή χρυσό που είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Μέσα σε αυτούς είναι και εταιρείες, με τα μέλη της οργάνωσης να παριστάνουν τους συμβολαιογράφους, τους εκπροσώπους του ΕΦΚΑ ή δήμων.

Αναφορικά με τις απάτες κατά πολιτών, όταν τους «πουλούσαν» το αφήγημα περί τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ και δεν τους έπειθαν, αναλάμβαναν τις κλήσεις άλλα μέλη που παρίσταναν τους αστυνομικούς και τους έπειθαν πως πρέπει να πετάξουν από τα μπαλκόνια τους χρήματα και κοσμήματα ώστε να πιάσουν επ’ αυτοφώρω τους απατεώνες.

Αφού τους έπειθαν, οι δράστες άρπαζαν τα λεφτά και τρέπονταν σε φυγή.