Συνομιλία-«φωτιά» στην υπόθεση της πρώην αθλήτριας που φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα απατών

Στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες μελών του κυκλώματος των τηλεφωνικών απατών με λεία 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα στα 44 μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν, είναι και η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε. Ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας.

Το Mega έφερε στη δημοσιότητα συνομιλία της 37χρονης με τον αδερφό της:

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.