Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ - Τρεις τραυματίες

Πάνω από δέκα άτομα ήρθαν στα χέρια έξω από μπαρ

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο Μουζάκι, που είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, οι δύο παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές, περίπου 10 άτομα, πιάστηκαν στα χέρια.

 Τρία άτομα άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

 Στο σημείο έσπευσαν προς ενίσχυση αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το Α.Τ. Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.

