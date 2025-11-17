Καιρός: Σκόνη από σήμερα, διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων έως 25 Νοεμβρίου

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα από τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων Σάκη Αρναούτογλου και Θοδωρή Κολυδά. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που θα διατηρήσουν επιβαρυμένη την κατάσταση έως και τις 25 Νοεμβρίου, με την Ήπειρο και το Ιόνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες τη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι συχνά, επαναλαμβανόμενα και κατά τόπους έντονα. Όπως τόνισε, «το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι, εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα, οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου, σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο». Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι η κατάσταση δεν αφορά μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά «μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα». Ο κορεσμός του εδάφους, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει την ικανότητα απορρόφησης των υδάτων και αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων και μικροκατολισθήσεων, ειδικά σε ορεινές περιοχές. «Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο», ανέφερε ο Αρναούτογλου, προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων και σημείων με προβλήματα απορροής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όταν οι βροχοπτώσεις εντείνονται, σημειώνοντας ότι «με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSakisArnaoutoglouForecasts%2Fposts%2Fpfbid0Y8N4cKgC6JZzb7Q3xkH5uoSVp5cf5MvMM2cZXadxRWiBEp1kYdptWq8QLf9Z8BXol&show_text=true&width=500" width="500" height="252" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Αφρικανική σκόνη και θερμές αέριες μάζες

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε ότι αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο οι συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Όπως εξήγησε, «θερμές αέριες μάζες έρχονται από τις ακτές της Αφρικής προς την περιοχή μας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται 5-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή». Η σκόνη, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει ισχυρές βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. «Χρειάζεται προσοχή, καθώς αυτές οι περιοχές θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι η κακοκαιρία θα έχει μικρότερη ένταση στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά <a href="https://twitter.com/hashtag/%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#σκόνης</a> από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης.<br>Περισσότερα στο <a href="https://twitter.com/Starchannelnew1?ref_src=twsrc%5Etfw">@Starchannelnew1</a> <a href="https://t.co/DtuueNfbxH">pic.twitter.com/DtuueNfbxH</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1990024949130842325?ref_src=twsrc%5Etfw">November 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>