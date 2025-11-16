Ο Πάνος Ρούτσι στην Πάτρα σε εκδήλωση μνήμης για το Πολυτεχνείο - "Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στον δρόμο που μας έδειξαν οι νέοι 52 χρονια πριν" - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρέθηκε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι στο Παράρτημα.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Από το Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα – αγώνας για να αναπνεύσουμε ελεύθερα», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και επικεντρώθηκε στη σύνδεση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτικών αγώνων του παρελθόντος με τις σύγχρονες διεκδικήσεις.

Ο χαροκαμένος πατέρας, συγκινημένος, μίλησε στους φοιτητές για τον αγώνα που δίνει για τον γιο του, συνδέοντας την τραγωδία με τον αγώνα για δικαιοσύνη.

Ο Πάνος Ρούτσι στην ομιλία του ανέφερε πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες στο τότε και το τώρα. "Πολεμούσαν απέναντι στη Χούντα πολεμάμε απέναντι σε ένα κράτος που εγκληματεί και μετά συγκαλύπτει.

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου είναι παιδιά όλης της Ελλάδας, αυτή την αίσθηση έχουμε κι εμείς η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει και τα παιδιά των Τεμπών".

Ο κ. Ρούτσι τόνισε ότι όταν οι νέοι το θελήσουν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία. "Ο αγώνας μας είναι κοινός να μην περάσει το άδικο, για να μην υπάρξουν άλλοι νεκροί. Μην σταματάτε να αγωνίζεστε για τη ζωή που σας αξίζει".

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονταν επίσης ομιλίες του Κωνσταντίνου Βογιατζή, αγωνιστή του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, καθώς και του Παντελή Κυπριανού, καθηγητή του τμήματος ΤΕΕΑΠΗ. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Την πρωτοβουλία διοργάνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι:Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, ΤΕΕΑΠΗ και Αρχιτεκτονικής.