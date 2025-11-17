Ουκρανία: Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε στην Οδησσό

Ένα πλοίο με τουρκική σημαία που μετέφερε υγραέριο (LPG) στο λιμάνι Ιζμάιλ της Οδησσού στην Ουκρανία δέχθηκε πυρά, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης.

Το πλοίο, με το όνομα ORINDA, μετέφερε 16 Τούρκους πλήρωμα, οι οποίοι απομακρύνθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Kyiv Independent, η Ρουμανία προχώρησε στην εκκένωση ενός συνοριακού χωριού κοντά στην Οδησσό, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, μετά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε κρίσιμη λόγω του κινδύνου έκρηξης, καθώς περίπου τα δύο τρίτα του φορτίου LPG παραμένουν στο πλοίο.

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλίες δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο κοινωνικό δίκτυο X με έδρα τις ΗΠΑ. Στην ανάρτηση αναφερόταν: «Το πλοίο ORINDA με τουρκική σημαία και 16 Τούρκους υπαλλήλους υπέστη ζημιά και πυρκαγιά κατά την εκφόρτωση στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με ασφάλεια. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο αντιμετωπίζεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις».