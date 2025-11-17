Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και άρπαζε τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Άτομα που πίστεψαν και πείστηκαν να επενδύσουν χρήματα υπό τις οδηγίες μελών της εγκληματικής οργάνωσης, περιγράφουν τα όσα έζησαν, τη δομή της οργάνωσης και τις παγίδες που έστηναν οι επικεφαλής της, για να παγιδεύουν όλο και περισσότερους στο πέρασμα του χρόνου.

Μαρτυρίες

Στο MEGA μίλησαν άτομα που, όπως λένε, είδαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να αδειάζουν. Όταν κατάλαβαν, όπως επισημαίνουν, πως είχαν παγιδευτεί, ήταν ήδη πολύ αργά.

Ως επικεφαλής φέρεται επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa με στήλες κατά καιρούς στα media. Συνελήφθη και πλέον καλείται να αντικρούσει μία σειρά από στοιχεία σε βάρος του. Μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει πως έχει στηθεί μία πλεκτάνη σε βάρος του.

Όσοι καταγγέλλουν πως παγιδεύτηκαν κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή: «Μου είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου με τα χρήματα. Εγώ καταστράφηκα, οικογενειάρχης, δύο παιδιά μικρά έχω, κάνω τον αγώνα μου. Ήταν πιεστικός. Μου έλεγε συνέχεια ”και χρήματα και φέρε χρήματα και καλό είναι να επενδύσεις και άλλα χρήματα».

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους: «Και για το αυτοκίνητο μου είχαν πει. Ήταν το σκεπτικό ότι κληρώνουν κάτι Bentley στο Λουτράκι και αν σε ενδιαφέρει και λέω και καλά ”πώς γίνεται”. Μου λέει ”θα δώσεις 120.000, το 1/3 της αξίας που πιάνει το αυτοκίνητο” και τους είπα ”δεν με ενδιαφέρει” και μετά από 2-3 ημέρες μου λέει υπάρχει και ένα porsche cayenne αυτό θα βγει με 80.000».

Διάλογοι φωτιά

Δεν ήταν μόνο ο Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του που έπεσαν στα δίχτυα της οργάνωσης και έχασαν πάνω από 600.000 ευρώ. Σε μία σειρά από διαλόγους που αποκωδικοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, καταγράφονται τα βήματα της απάτης.

– Υπαρχηγός: Την Παρασκευή το απόγευμα τι κάνεις;

– Θύμα: Δεν έχω κανονίσει νομίζω κάτι.

– Υπαρχηγός: Θέλεις να πάμε μία Λουτράκι να σου γνωρίσω εκεί έναν τύπο που μπορεί να αναλάβει μία δουλειά πολύ μεγάλη;

– Θύμα: Ναι, αμέ.

– Υπαρχηγός: Οκ και θα κάνουμε σοβαρή δουλειά εκεί με την κατασκευαστική που έχεις.

Αμέσως μετά, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έρχονται σε συνεννόηση.

– Υπαρχηγός: Έλα να σου πω, Παρασκευή θα πάμε Λουτράκι. Θα πάμε με διαφορετικά αυτοκίνητα αλλά θα είμαστε μαζί, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον.

– Μέλος κυκλώματος: Ναι, ναι.

– Υπαρχηγός: Γιατί εγώ θα πάρω τον άλλον μαζί μου. Κατάλαβες;

– Μέλος κυκλώματος: Τον (…);

– Υπαρχηγός: Ναι. Του το ‘πα σήμερα και μου είπε εντάξει.

Οι επικεφαλής της οργάνωσης ετοιμάζονται χωρίς το υποψήφιο θύμα να γνωρίζει το παραμικρό.

– Υπαρχηγός: Πρέπει να σου γνωρίσω αυτόν τον… έτσι.

– Μέλος κυκλώματος: Άμα θεωρείς ότι έχει.

– Υπαρχηγός: Έχει 100%.

Τις περισσότερες φορές τα υποψήφια θύματα αναγκάζονταν να δεχθούν την πρόταση για συνεργασία και κάπως έτσι έχαναν τα χρήματά τους.

– Υπαρχηγός: Με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο…

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Είδε το τέτοιο με το Ριχάρδο. Μου λέει ‘έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω κι ένα μασάζ και το πουλάω και αυτό’, λέει, στο Χαϊδάρι.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Λέω: για να το πουλάς, δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι ακριβώς.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μπορούμε μου λέει να βρεθούμε εκεί στο Χαϊδάρι στο μαγαζί, να το δεις και να συζητήσουμε.

– Αρχηγός: Ωραία.

– Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός;

– Αρχηγός: Ό,τι θες, πάμε.

– Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

– Αρχηγός: Ωραία.

Όσοι είχαν προσπαθήσει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους είχαν αντικρίσει το σκληρό και βίαιο πρόσωπο της οργάνωσης, με επιθέσεις, σκηνοθετημένες ληστείες και απειλές για ακόμα χειρότερες καταστάσεις σε περίπτωση που συνέχιζαν να ασχολούνται και να γίνονται ενοχλητικοί για τους επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.