Πάτρα: Ανήλικοι έκλεψαν το μπουφάν 4χρονου- Είχε χαθεί από τη μητέρα του

Το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου, στο κέντρο της Πάτρας, ένας μικρός περίπατος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον 4χρονο Ανδρέα.

Καθώς περπατούσε με τη μητέρα του στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου, λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να χαθεί το παιδί μέσα στο πλήθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολιτεία», ο μικρός, κατά την περιπλάνησή του, «έπεσε» σε μια ομάδα ανήλικων Ρομά, που του αφαίρεσαν το μπουφάν και έφυγαν, αφήνοντάς τον τρομοκρατημένο στη μέση του δρόμου.

Την κρίσιμη στιγμή, ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ που βρισκόταν κοντά στο περιστατικό αντέδρασε ακαριαία. Πλησίασε τον 4χρονο, τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι η μητέρα του ήταν κοντά και τον ανέβασε στη μηχανή του.

Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα του εντοπίστηκε έντρομη από τους συναδέλφους του αστυνομικού.