Πατρών - Πύργου: Ολική εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική από αύριο

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου

Στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, και των τελευταίων δέκα χιλιομέτρων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν τέλος Νοεμβρίου θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 18 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσει εκτροπή της κυκλοφορίας από την περιοχή Α/Κ Καμινίων (χ.θ. 7+000) έως την περιοχή Α/Κ Κάτω Αχαΐας (χ.θ. 13+500).

Οι νέες αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επιφέρουν επιπρόσθετη επιβάρυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού, από την οποία θα διεξάγεται αποκλειστικά η κυκλοφορία των οχημάτων.

