Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, που ήταν και η αφορμή για το αιματοκύλισμα με τους 2 νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου, μία ημέρα πριν το μακελειό που οδήγησε στο αιματοκύλισμα.

Αμέσως μετά την απολογία του, ανακρίτρια και Εισαγγελέας δεν συμφώνησαν και έτσι αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο νεαρός, μπήκε στο κάδρο των ερευνών, μετά την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

«Είναι αθώος» είπε η μητέρα του 23χρονου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους η μητέρα του 23χρονου υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση σε τίποτα από ότι του καταλογίζουν. Όποιος κι αν περνούσε από το δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλο τον κόσμο που τον ξέρει. Περιμένουμε από την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη».

Η ίδια μάλιστα φέρεται να είπε στους δημοσιογράφους ότι έχουν στη διάθεση τους φωτογραφικό ντοκουμέντο, που δείχνει τον γιο της να είναι στο κέντρο του γάμου, σε ώρα που, κατά την ίδια, του δίνει ισχυρό άλλοθι.