Βορίζια: Ψάχνουν τον εντολέα της βόμβας - Στο «μικροσκόπιο» οι κλήσεις από τη φυλακή

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του 39χρονου νεκρού, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι και όπου ήταν η αρχή της αιματηρής συμπλοκής των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Τώρα οι αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε την βόμβα καθώς ο 23χρονος θεωρείται ότι δεν είχε τις γνώσεις αλλά και την δύναμη να δώσει μια τέτοια εντολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του 23χρονου βρίσκεται ήδη στις φυλακές, κατηγορούμενος για ζωοκλοπή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εκτός από τα δύο κρίσιμα βίντεο που έχουν οι Αρχές, στη διάθεσή τους βρίσκονται και σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων.

Από τα νεότερα στοιχεία, λοιπόν, προκύπτει ότι καταγράφηκαν τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως κομβικό στην υπόθεση.

Η σύλληψη του 23χρονου και οι κλήσεις στην φυλακή

Σημειώνεται ότι η πλευρά του 23χρονου υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε γαμήλιο δεξίωση όταν έγινε η έκρηξη κάτι που υποστηρίζεται από μαρτυρίες. Ο 23χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου θύματος και η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Η σύλληψή του έγινε την Τετάρτη το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ψάχνουν «εντολέα και μάγειρα»

Ο 23χρονος κατηγορείται ότι είναι ο «τοποθέτης» της βόμβας στο σπίτι ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι αυτός που την κατασκεύασε αλλά ούτε αυτός που έδωσε την εντολή για να γίνει το χτύπημα, το οποίο έγινε αφορμή για να ξεσπάσει το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους οχτώ τραυματίες.

Η Αστυνομία είχε στην κατοχή της εδώ και καιρό βίντεο που απεικόνιζε νεαρό να σταματάει με όχημα έξω από το σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, να αποβιβάζεται, να ανοίγει το πορτ παγκάζ, να βγάζει τη βόμβα και να την τοποθετεί στην είσοδο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πάντως ότι ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε ως «τοποθέτης» πιθανότατα δεν έχει τις γνώσεις για την κατασκευή μίας τόσο ισχυρής βόμβας, ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται ότι δεν είχε την «ισχύ» να πάρει μόνος του μία τόσο σημαντική απόφαση που θα σηματοδοτούσε την κήρυξη «πολέμου».

Όσον αφορά τα όπλα, εικάζεται ότι κρύφτηκαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες της οικογένειας της 56χρονης, μητέρας ενός εκ των εμπλεκομένων.