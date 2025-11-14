Στη γύρα τα «λείψανα» του Αγίου Παρθενίου από τον ρασοφόρο youtuber

Στη γύρα είχε βγάλει τα υποτιθέμενα λείψανα του Αγίου Παρθενίου ο 46χρονος ρασοφόρος και youtuber που συνελήφθη για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα ναρκωτικών με απώτερο σκοπό να εξαπατήσει πιστούς και τους αποσπάσει χρηματικά ποσά κι άλλες δωρεές.

Από ότι φαίνεται όλα βασίζονταν σε ένα καλοστημένο σχέδιο που φέρεται να εφάρμοσε και τέλεσε ο 46χρονος μαζί με τους συνεργούς του. Μπορεί ο συγκεκριμένος «ιερέας» να λειτουργούσε για χρόνια σε αρκετές εκκλησίες και πλήθος πιστών να παρευρισκόταν σε αυτές, όμως κομβικό σημείο αποτελεί η παρουσία του στο Ιερό ναό Τιμίου Σταυρού στην Νίκαια. Για περισσότερα από 8 χρόνια παρέμεινε εκεί κι ήταν ο συντονιστής των τελετών, των μυστηρίων και των γιορτών με στόχο το κέρδος.

Στις 19 Νοεμβρίου του 2020 ο γνωστός youtuber – παπάς κάλεσε πλήθος πιστών στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στην Νίκαια να υποδεχθούν τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο ρασοφόρος, ως βασικός παπάς να τελεί και κάθε «ευλάβεια» και «τιμή» την τελετή υποδοχής των λειψάνων. Μάλιστα, τόσο ανυποψίαστοι πιστοί όσο και οι άλλοι παπάδες προσκυνούν τα λείψανα, ενώ ίδιος ψάλλει.

Στο βίντεο διακρίνονται και άλλοι ιερείς να λιβανίζουν και ο 46χρονος να κάνει την είσοδο των λειψάνων και οι πιστοί να πατάνε λουλούδια.

Σύμφωνα με το newsit μετά από διαφωνία που είχε με τον ψάλτη και ιδιοκτήτη της εκκλησίας για συγκεκριμένο περιστατικό έφυγε από το ναό της Νίκαιας.

Ο Αυτοαποκαλούμενος αρχιεπιίσκοπος Παλαιοημερολογιτών, μετακόμισε στην εκκλησία που έφτιαξε προς τιμή του Αγίου Παρθενίου στην οδό Λιοσίων. Η συγκεκριμένη εκκλησιά μάλιστα είχε φτιαχτεί και με την δωρεά ύψους 140 χιλιάδων ευρώ μια γυναίκας που πάλευε με τον καρκίνο.

Περίπου 3 μήνες μετά και συγκριμένα στις 6 Φεβρουαρίου υποδέχεται ξανά τα λείψανά του Αγίου Παρθενίου, αυτή την φορά στην εκκλησία της οδού Λιοσίων. Ο ρασοφόρος διοργάνωσε μια τελετή υποδόχης των υποτιθέμενων λειψάνων και τα έθεσε σε λαϊκό προσκύνημα. Με δάφνες, λαμπρό στολισμό και με παρουσία πιστών και παπάδων έγινε η υποδοχή των λειψάνων αλλά και της θαυματουργής εικόνας στην εκκλησία.

Ο 46χρονος ρασοφόρος δεν δίστασε να πηγαίνει τα λείψανα του Αγίου Παρθένιού σε σπίτια αρρώστων που ήθελαν να προσευχηθούν και δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία του.

Πού βρίσκονται τα λείψανα

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Συναξάρι, η κάρα του Αγίου Παρθενίου φυλάσσεται στη μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, ενώ τμήμα του λειψάνου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη Ψαχνών, στην Εύβοια. Επιπλέον, μικρό απότμημα της δεξιάς χειρός του Αγίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιπποδρομίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλα τρία μοναστήρια, ένα εκ των οποίων στην Κύπρο. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι τυχόν κρυμμένα λείψανα σε άλλους ναούς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνουν χωρίς να εντοπιστούν.