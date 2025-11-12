Το κόλπο με λείψανα του Αγίου Παρθενίου του ρασοφόρου youtuber με τις fake δοξολογίες

Είχε αυτοανακηρυχθεί αρχιεπίσκοπος, έκανε πολυτελή ζωή κι ως… ανώτατος κληρικός εμφανίζονταν στο youtube και λάμβανε δωρεές χιλιάδων ευρώ.

Σύμφω με το newsit.gr ο 46χρονος ιερέας που συνελήφθη για το κύκλωμα ναρκωτικών, διατυμπάνιζε ότι στην εκκλησία που ιερουργούσε υπήρχε κομμάτι από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να είναι κι επίσημα καταγεγραμμένο.

Με μια επίσημη τελετή το πρώην μοντέλο, πανελίστας, ιερέας και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε στον ιερό ναό στη Λιοσίων όπου έκρυβε τα ναρκωτικά, τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου. Πρόκειται για τον άγιο που έχει ανακηρυχθεί από την ορθόδοξη εκκλησία ως ο προστάτης των καρκινοπαθών.

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Συναξάρι η κάρα του Αγίου Παρθενίου βρίσκεται στη μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, ενώ τμήμα της φυλάσσεται και στην Ιερά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη Ψαχνών Εύβοιας.

Μάλιστα απότμημα, του ιερού λειψάνου του Αγίου Παρθενίου υπάρχει στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιπποδρομίου Θεσσαλονίκης και σε άλλα τρία μοναστήρια εκ των οποίων το ένα στην Κύπρο.

Φυσικά δεν αποκλείεται και σε άλλους θρησκευτικούς χώρους είτε του παλιού είτε του νέου ημερολογίου να υπάρχουν κάποια άλλα αποτμήματα από τα λείψανά του Αγίου Παρθενίου, ωστόσο όπως λένε οι ειδικοί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να παρέμεινε κρυμμένο.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2021 ο 46χρονος αρχιεπίσκοπος κι άλλοι τρεις ρασοφόροι, περιμένουν έξω από το ναό στην οδό Λιοσίων τα ιερά λείψανα. Όταν φτάνει το πολυτελές αυτοκίνητο που τα μεταφέρει το απότμημα από το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου, μέσα από αυτό αποβιβάζεται ο 40χρονος ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο να μεταφέρει τα δύο κιλά κοκαΐνης.

Τα ιερά οστά φυλάσσονται μέσα σε μια πολυτελή γυάλινη οστεοθήκη. Ο 40χρονος υπό τους ήχους φιλαρμονικής μπάντας παραδίδει τα λείψανα στον προφυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο και αμέσως μετά ξεκινάει η δοξολογία κι η περιφορά των ιερών οστών.

Μάλιστα στα social media που κάνουν λόγο για τα λείψανα αναφέρονται τα εξής: «ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. Στο Ιερό Προσκύνημα φυλάσσεται απότμημα Ιερού λειψάνου από την δεξιά χείρα του Αγίου καθώς και η θαυματουργή εικόνα».

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο 46χρονος ρασοφόρος δεν αναφέρεται ούτε για μια στιγμή από που έχουν φτάσει τα λείψανα στον ναό της Λιοσίων. Τα ιερά οστά θα παραμείνουν μόνιμα στην εκκλησία του ψευτοπάππα και δεν θα αναζητούν από κανέναν ακόμα και μετά τη σύλληψη του.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω έρχονται πλέον να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα των λειψάνων και να επιβεβαιώσουν αυτούς που αναφέρουν ότι ο youtuber ρασοφόρος έστησε στο όνομα του Αγίου Παρθενίου, άλλη μια απάτη προκειμένου να γεμίσει τα παγκάρια του από τάματα και δωρεές.