Προφυλακίστηκε ο ιερέας- Youtuber μαζί με τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη (11 Νοεμβρίου 2025) ο ιερέας - Youtuber που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Από τους οκτώ συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Αστυνομία, τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ιερέας - Youtuber, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, καθώς και ένας ακόμη ιερέας.

Σήμερα απολογήθηκαν συνολικά τέσσερα μέλη της οργάνωσης ενώπιον του ανακριτή, ενώ αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν τρία ακόμη πρόσωπα, η 52χρονη, που θεωρείται βασικό στέλεχος, και δύο ακόμη άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο ίδιο δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, ελεύθερος αφέθηκε ο γιος μιας εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων, έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Ο 46χρονος που από το χώρο του μόντελιγκ και την καθαίρεση του από την ορθόδοξη εκκλησία, εντάχθηκε στο χώρο τον παλαιοημερολογιτών κι αυτοανακηρύχθηκε το 2014 και αρχιεπίσκοπος, δεν ήταν ο μόνος γνωστός ιερέας του ναού Αγίου Παρθενίου στη Λιοσίων, από όπου διακινούσε ναρκωτικά και φέρεται να προμήθευε χρήστες ουσιών.

Μαζί του βρίσκονταν κι άλλος ένας ρασοφόρος ο οποίος σε καθημερινή βάση βρίσκονταν στην εκκλησία κι έρχονταν σε επαφή με τους πιστούς.

Ένα 46χρονος επίσκοπος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και στους κατοίκους της περιοχής.

Ο ιερέας ήταν το πρώτο μέλος την εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Ρόδο. Στις 14:20 το μεσημέρι οι άνδρες της ΕΛΑΣ που τον είχαν θέσει σε στενή παρακολούθηση την ακινητοποίησαν στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου.

Οι δύο σακούλες που κρατούσε στα χέρια του περιείχαν 2,2 κιλά κοκαΐνης τα οποία θα παρέδιδε σε συνεργό του. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και στην συνέχεια συνέλαβαν και τον 46χρονο youtuber ιερέα.