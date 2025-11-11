Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς με μίζες 100 εκατ. δολαρίων

Θύελλα έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, καθώς οι έρευνες κατά της διαφθοράς αγγίζουν πλέον το πολύ στενό περιβάλλον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και συγκεκριμένα τον συνεργάτη του Τιμούρ Μίντιτς.

Σε σκάνδαλο διαφθοράς για υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων φέρεται να εμπλέκεται ο στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος φέρεται να διέφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν την άφιξη των αρχών, εκθέτοντας την ουκρανική κυβέρνηση και θέτοντας την εμπιστοσύνη των δυτικών εταίρων σε αμφιβολίες.

Η έρευνα που διεξάγει η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU), είναι σε βάρος του στενού συνεργάτη του ουκρανού προέδρου Τιμούρ Μίντιτς, για υπόθεση διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην αντιπολίτευση της Ουκρανίας, με το κόμμα του Πέτρο Ποροσένκο να ζητά ακόμη και παραίτηση της κυβέρνησης.

To NABU πραγματοποίησε σειρά από εφόδους στο σπίτι και στα γραφεία του Μίντιτς, που είναι πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, ο ίδιος διέφυγε από τη χώρα λίγο πριν τις έρευνες στις 10 Νοεμβρίου.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη επτά άτομα και αφορά στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σύστημα μιζών 10–15% από εργολάβους.

Ποιος είναι ο Τιμούρ Μίντιτς

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, που είναι η εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε ο Ζελένσκι, όταν ήταν δημοφιλής κωμικός και παραμένει στο στόχαστρο των ερευνών για τον ρόλο του σε κρατικές ενεργειακές συμβάσεις και εταιρείες παραγωγής drone.

Μετά την άνοδο του Ζελένσκι στην εξουσία, ο Μίντιτς φέρεται να απέκτησε επιρροή στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τον θεωρούν de facto ολιγάρχη, με μεγάλες επιχειρήσεις στην άμυνα και την ενέργεια.

Νωρίτερα το 2025, ο Ζελένσκι είχε επιχειρήσει να θέσει το NABU υπό τον άμεσο έλεγχό του, χωρίς να τα καταφέρει καθώς σημειώθηκαν οι πρώτες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία. Εκείνη την περίοδο, το NABU φέρεται να ερευνούσε πρόσωπα από το στενό προεδρικό περιβάλλον για διαφθορά.

Το κύκλωμα με τις μίζες

Το NABU υποστηρίζει ότι μη διορισμένοι αξιωματούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο κρατικών εταιρειών ενέργειας και έστησαν κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων, στο οποίο εμπλέκεται η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, η οποία καλύπτει πάνω από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μια «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου» ενορχήστρωσε το σχέδιο, με επικεφαλής επιχειρηματία και τη συμμετοχή πρώην συμβούλου του υπουργού Ενέργειας, του επικεφαλής ασφάλειας της Energoatom και τεσσάρων ακόμη υπαλλήλων και διακίνησε μέσω πλυντηρίου 100 εκατ. δολάρια.

Το δίκτυο φέρεται να ζητούσε μίζες 10 -15% από τους εργολάβους της εταιρείας. Πριν τις 70 εφόδους, έγιναν έρευνες που κράτησαν 15 μήνες και οι Αρχές έχουν πάνω από 1.000 ώρες ηχογραφήσεων. Οι ηχογραφήσεις που δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο αναφέρονται σε πρόσωπα με τα ψευδώνυμα «Roket», «Tenor»,«Professor» και ο αρχηγός «Karlson», που φέρεται να είναι ο ίδιος ο Μίντιτς.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι αποστασιοποιήθηκε από τον Μίντιτς και τους υπόλοιπους ερευνώμενους, επαινώντας μεν το έργο του Γραφείου:

«Κάθε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι αναγκαία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι αξιωματούχοι πρέπει να συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές και να υπάρξουν καταδίκες».