Πλακιάς για τα Τέμπη: Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή

Το πρωί της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025), συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ανάμεσά τους και ο Νίκος Πλακιάς, βρέθηκαν στον Άρειο Πάγο για να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ενώπιον του ανακριτή κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, δήλωσε μετά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μόνο την αρχή μιας ιδιαίτερης και ξεχωριστής νομικής διαδικασίας.

«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για το θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Πλακιάς.

Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», τόνισε ο κ. Πλακιάς.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή μόλις ξεκινά: «Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

Σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή… Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.