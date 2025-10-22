Νίκος Πλακιάς: «Πλησιάζοντας προς τη δίκη θα ακουστούν ανατριχιαστικά πράγματα»

Όσα είπε στις «Καθαρές Κουβέντες» για τη δικογραφία και τη δίκη των Τεμπών, την τροπολογία του Άγνωστου Στρατιώτη και τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα
Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έδωσε μια νέα συνέντευξη σχετικά με την επικείμενη δίκη αλλά και το επίκαιρο ζήτημα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Συγκεκριμένα, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN, που τον υποδέχτηκαν με τους ήχους του «Άδεια Μου Αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλο, με τον πατέρα να συγκινείται εμφανώς.
Ο Νίκος Πλακιάς ξεκίνησε δηλώνοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το «πώς θα διαβούμε το μονοπάτι της Δικαιοσύνης».
Συνέχισε με την επίμαχη τροπολογία και την πολιτική αντιπαράθεση την οποία προξένησε, αναρωτώμενος «Σε τι θα ωφελήσει αυτή η τροπολογία στο ζήτημα των Τεμπών;», καθώς επίσης «Γιατί να μη συζητήσουμε μία τροπολογία για το άρθρο 86 με αναδρομική ισχύ;». Για το άρθρο 86 μάλιστα, εκτίμησε πως «Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αν σκύψουν όλοι το κεφάλι μπορούν να μας βοηθήσουν» κι από εκεί και έπειτα να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.
Παραλήψεις στη δικογραφία και οι ευθύνες Μητσοτάκη
Αναφερόμενος στη δικογραφία και την πορεία προς στην εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών, εξήγησε πως «είναι μία δικογραφία που την έχουν σπάσει σε τρία κομμάτια. Άλλα θα εκδικαστούν στη Λάρισα, άλλα στην Αθήνα κι εμείς θα τρέχουμε Τρίκαλα-Λάρισα-Αθήνα και πάλι πίσω». «Την ημέρα που χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε και το υπόλοιπο της ζωής μας. Αλλά δε γίνεται να θυσιάσουμε τις υποχρεώσεις μας και ό,τι μας μένει για να τρέχουμε να καλύψουμε το κενό του Κράτους, κάνοντας αυτά που αυτοί θα έπρεπε να είχαν κάνει εξαρχής» πρόσθεσε και κατέληξε στη μάλλον... ρητορική ερώτηση «Αν δεν ήμασταν εμείς, οι οικογένειες των θυμάτων, τι θα γινόταν εν τέλει με την υπόθεση των Τεμπών;».
Προχώρησε όμως και σε αποκαλύψεις για παραλήψεις που έγιναν στη δικογραφία, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, γνωστοποιώντας πως είχαν στείλει ιατροδικαστή ως οικογένεια Πλακιά και τον έδιωξαν. «Έπρεπε να κάνει ο κύριος Ρούτσι απεργία πείνας 23 μέρες για να δοθεί έγκριση για τις εξετάσεις και να ενσωματωθούν στη δικογραφία; Τόσο καιρό δε βρέθηκε ένας ιατροδικαστής, ένας εισαγγελέας να κάνει απλά τη δουλειά του;», αναρωτήθηκε.
Ταυτόχρονα, τόνισε τη θέση του ότι πρέπει να λογοδοτήσει και ο πρωθυπουργός. «Δε γίνεται να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει ότι ήταν από την πρώτη στιγμή ενήμερος για το τι συμβαίνει στο πεδίο και μετά να το ανακατασκευάζει. Να μας πει ευθέως ποιος τον ενημέρωσε και αν ήταν σύμφωνος ή όχι με τα βήματα που ακολουθήθηκαν», σχολίασε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν τα λέει αυτά ούτε υποστηρικτικά ούτε αντιπαραθετικά προς τον πρωθυπουργό, καθώς ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αλλά «απλά ένας πατέρας που ψάχνω να βρω την αλήθεια».
Τα ονόματα στο Σύνταγμα και ο ρόλος της αντιπολίτευσης
Για το ζήτημα της αναγραφής των ονομάτων των θυμάτων της τραγωδίας στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τοποθετήθηκε ο Νίκος Πλιακάς. «Όταν γράφτηκαν τα ονόματα πριν δύο χρόνια στο Σύνταγμα, δε σας κρύβω ότι δε μου άρεσε. Είναι ένα πεζοδρόμιο, ο κόσμος περνούσε από πάνω» εξομολογήθηκε αρχικά, συμπληρώνοντας ότι «Όταν μετά έγινε η ομάδα "Μέχρι Τέλους" που περιφρούρησε το σημείο, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα τα ονόματα των παιδιών να είναι εκεί. Άλλωστε, τα ονόματα δε γράφτηκαν για να γίνουν μνημείο, γράφτηκαν συμβολικά. Γράφτηκαν μπροστά από το κτίριο της Βουλής, όπου οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις. Δυστυχώς εμείς χάσαμε τα παιδιά μας από κρατική αμέλεια».
Ενώ παίρνοντας θέση για τη διατήρηση ή μη των ονομάτων στο σημείο, ερώτημα που εγέρθηκε εντονότερα με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, υπογράμμισε: «Χάσαμε τα παιδιά μας για μία τυπική τηλεδιοίκηση αξίας 60.000 ευρώ, όταν την επόμενη έδωσαν 600.000 ευρώ για να μπαζώσουν και να ξεμπαζώσουν τον χώρο. Τα ονόματα είναι συμβολικά προς όλα αυτά. Ας τα αφήσουν εκεί και όταν θα αποδοθεί δικαιοσύνη από τη Βουλή, θα πάω πρώτος και θα σβήσω τα ονόματα των παιδιών μου. Μέχρι τότε να τα αφήσουν να θυμίζουν σε όλους, στις επόμενες γενιές και περισσότερο στους πολιτικούς τι δημιούργησαν και τι έκαναν στις οικογένειές μας».
Για την αντιπολίτευση μάλιστα κατήγγειλε ότι «προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τα Τέμπη», λέγοντας ότι «η αντιπολίτευση αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών. Προσπάθησαν όλοι να πάρουν κομμάτι από την πίτα». Παράλληλα, εξέφρασε το παράπονό του ότι τελικά «κατάφεραν να πολιτικοποιήσουν το δυστύχημα των Τεμπών» και να μετατοπιστεί ο πολιτικός διάλογος σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης, έναντι διερεύνησης των συνθηκών.
Τι προσβλέπει από τη νομική έκβαση της δίκης
Δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί και στην πολύκροτη επικείμενη δίκη για τα Τέμπη, την οποία χαρακτήρισε ως «κουτσουρεμένη», καθώς «Λείπουν αρκετοί κατηγορούμενοι», εννοώντας τα πολιτικά πρόσωπα. «Τα πολιτικά πρόσωπα θα οδηγηθούν στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει πως η υπόθεση θα πηγαίνει από τον Άννα στον Καϊάφα για πόσα χρόνια. Το σωστό και το δίκαιο θα ήταν να έρθουν και τα πολιτικά πρόσωπα και οι γενικοί γραμματείς στο φυσικό δικαστήριο στη Λάρισα και να δικαστούν όπως οι απλοί πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για την έκβαση της δίκης φάνηκε αισιόδοξος, εκφράζοντας πως «Είμαι σίγουρος πως όποιος από τους κατηγορούμενους παρευρεθεί στο δικαστήριο της Λάρισας θα του επιβληθούν ισόβια». Εξέφρασε αμφιβολίες ωστόσο για τα πολιτικά πρόσωπα, σχετικά με το «κατά πόσο μπορούμε να τα πλησιάσουμε». Μάλιστα, κλείνοντας εξομολογήθηκε ότι «πλησιάζοντας προς τη δίκη θα ακουστούν ανατριχιαστικά πράγματα».
