Νίκος Πλακιάς: «Πλησιάζοντας προς τη δίκη θα ακουστούν ανατριχιαστικά πράγματα»

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τα δίδυμα κορίτσια του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έδωσε μια νέα συνέντευξη σχετικά με την επικείμενη δίκη αλλά και το επίκαιρο ζήτημα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN, που τον υποδέχτηκαν με τους ήχους του «Άδεια Μου Αγκαλιά» του Διονύση Σαββόπουλο, με τον πατέρα να συγκινείται εμφανώς.

Ο Νίκος Πλακιάς ξεκίνησε δηλώνοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το «πώς θα διαβούμε το μονοπάτι της Δικαιοσύνης».

Συνέχισε με την επίμαχη τροπολογία και την πολιτική αντιπαράθεση την οποία προξένησε, αναρωτώμενος «Σε τι θα ωφελήσει αυτή η τροπολογία στο ζήτημα των Τεμπών;», καθώς επίσης «Γιατί να μη συζητήσουμε μία τροπολογία για το άρθρο 86 με αναδρομική ισχύ;». Για το άρθρο 86 μάλιστα, εκτίμησε πως «Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αν σκύψουν όλοι το κεφάλι μπορούν να μας βοηθήσουν» κι από εκεί και έπειτα να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Παραλήψεις στη δικογραφία και οι ευθύνες Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στη δικογραφία και την πορεία προς στην εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών, εξήγησε πως «είναι μία δικογραφία που την έχουν σπάσει σε τρία κομμάτια. Άλλα θα εκδικαστούν στη Λάρισα, άλλα στην Αθήνα κι εμείς θα τρέχουμε Τρίκαλα-Λάρισα-Αθήνα και πάλι πίσω». «Την ημέρα που χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε και το υπόλοιπο της ζωής μας. Αλλά δε γίνεται να θυσιάσουμε τις υποχρεώσεις μας και ό,τι μας μένει για να τρέχουμε να καλύψουμε το κενό του Κράτους, κάνοντας αυτά που αυτοί θα έπρεπε να είχαν κάνει εξαρχής» πρόσθεσε και κατέληξε στη μάλλον... ρητορική ερώτηση «Αν δεν ήμασταν εμείς, οι οικογένειες των θυμάτων, τι θα γινόταν εν τέλει με την υπόθεση των Τεμπών;».

Προχώρησε όμως και σε αποκαλύψεις για παραλήψεις που έγιναν στη δικογραφία, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, γνωστοποιώντας πως είχαν στείλει ιατροδικαστή ως οικογένεια Πλακιά και τον έδιωξαν. «Έπρεπε να κάνει ο κύριος Ρούτσι απεργία πείνας 23 μέρες για να δοθεί έγκριση για τις εξετάσεις και να ενσωματωθούν στη δικογραφία; Τόσο καιρό δε βρέθηκε ένας ιατροδικαστής, ένας εισαγγελέας να κάνει απλά τη δουλειά του;», αναρωτήθηκε.

Ταυτόχρονα, τόνισε τη θέση του ότι πρέπει να λογοδοτήσει και ο πρωθυπουργός. «Δε γίνεται να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει ότι ήταν από την πρώτη στιγμή ενήμερος για το τι συμβαίνει στο πεδίο και μετά να το ανακατασκευάζει. Να μας πει ευθέως ποιος τον ενημέρωσε και αν ήταν σύμφωνος ή όχι με τα βήματα που ακολουθήθηκαν», σχολίασε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν τα λέει αυτά ούτε υποστηρικτικά ούτε αντιπαραθετικά προς τον πρωθυπουργό, καθώς ο ίδιος δεν είναι πολιτικός, αλλά «απλά ένας πατέρας που ψάχνω να βρω την αλήθεια».