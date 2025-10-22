ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα- Από DJ μέχρι σερβιτόροι έπαιρναν επιδοτήσεις

Μέλη ενός κυκλώματος, ανάμεσά τους σερβιτόροι, DJ και υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών – αλλά όχι πραγματικοί αγρότες – φαίνεται ότι κατάφερναν να εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις.

Παρότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα, οι αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ περισσότεροι. Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές, όπως τα Γιαννιτσά, η Αττική, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, η Έδεσσα και τα Γιάννενα.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρονται να είναι δύο άνδρες. Ο ένας, 38 ετών από τα Γιαννιτσά, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αγρότης. Ο δεύτερος είναι ένας 36χρονος από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση).

Παράλληλα, στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμη έντεκα άτομα, τα οποία εμφανίζονταν τόσο ως εκμισθωτές όσο και ως μισθωτές αγροτεμαχίων. Μέσω πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί, τα περνούσαν στο όνομα τρίτων και εισέπρατταν τις επιδοτήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, φέρονται να υπέβαλαν ψευδή συμφωνητικά, εμφανίζοντας πρόσωπα ως κατόχους αγροτεμαχίων τα οποία δεν τους ανήκαν.

Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκόμισε το κύκλωμα από τις παράνομες επιδοτήσεις αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ως παράνομα.

Η δράση τους εντοπίζεται κυρίως την περίοδο 2018-2022