Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε μέσα από τα πιάτα ασθενών

Το πρόβλημα με τα περιστέρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου παραμένει, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που κινούνται ανενόχλητα μέσα στους θαλάμους ασθενών, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να τρώνε από τα πιάτα τους.

Σε βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, ασθενής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που περιστέρι περπατά αμέριμνο μέσα σε θάλαμο νοσηλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παρουσία των πτηνών στους θαλάμους αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, καθώς αναζητούν τροφή στα πιάτα ή στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Συνοδοί ασθενών καταγγέλλουν ότι περιστέρια έχουν εντοπιστεί και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, όπως σε εργαστήρια και κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας προβληματισμό για τις συνθήκες υγιεινής.

Η κατάσταση δεν είναι καινούρια. Στο παρελθόν, περιστέρια είχαν φτιάξει φωλιές στην ψευδοροφή του νοσοκομείου, οι οποίες απομακρύνθηκαν μετά από ενέργειες της διοίκησης. Ωστόσο, τα πτηνά φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει νέες φωλιές γύρω από το κτήριο και, όταν ανοίγουν τα παράθυρα των θαλάμων, εισέρχονται εκ νέου στους εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θέλησε να προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.