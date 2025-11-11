Θρήνος στο Καραμανδάνειο- Έσβησε το 3χρονο αγοράκι που είχε πέσει από μάντρα στη Δυτική Αχαΐα

Σκηνές βαθιάς οδύνης εκτυλίσσονται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου πριν από λίγη ώρα κατέληξε το 3χρονο αγοράκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά το μεσημέρι, έπειτα από πτώση από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για τη διακομιδή του παιδιού στο Καραμανδάνειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν οι γονείς και συγγενείς του παιδιού, οι οποίοι κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή του δυστυχήματος το παιδί βρισκόταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς εργάζονταν σε κοντινό χωράφι.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.