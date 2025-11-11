Δυτική Αχαΐα: 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα και τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα αγοράκι μόλις τριών ετών τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα την ώρα που έπαιζε.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με τη συνδρομή της αστυνομίας, με σοβαρά τραύματα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη η πτώση.