Ζαχαράκη σε Πελετίδη με αφορμή την αποκαθήλωση των πινακίδων: "Θέλει το πρόγραμμα ο δήμαρχος;"

Το γάντι στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη έριξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" στα σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Πατρέων προ ημερών μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας κατέβασε πινακίδες που είχαν μπει σε σχολεία, στα οποία έγιναν εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς ανέγραφαν τράπεζες ως χορηγούς.

Μιλώντας στο Action 24 η κα Ζαχαράκη τόνισε πως ο κος Πελετίδης θα πρέπει να απαντήσει "αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του, αν χαίρεται με την καλή εικόνα των σχολείων που σίγουρα βελτιώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι και επίσης, αν δεν θέλει στην επόμενη φάση να μπει κάποιο σχολείο".

Πρόσθεσε μάλιστα ότι άλλοι Δήμαρχοι αγωνιούν να μπουν τα σχολεία τους στην επόμενη φάση και όχι μόνο αυτό, κάνουν και τις απαραίτητες εργασίες αδειοδότησης.

Η Υπουργός επίσης απάντησε και για τα περιστατικά πτώσης σοβάδων σε σχολεία, ενώ επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση των σχολικών υποδομών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και των δήμων, διευκρινίζοντας ότι «δεν χρηματοδοτεί το υπουργείο Παιδείας γιατί δεν έχει δικαιοδοσία».