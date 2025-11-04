Δήμος Πατρέων: Αφαίρεσε πινακίδες από σχολεία για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Αφαίρεσε σήμερα ο Δήμος τις πινακίδες από σχολεία που αφορούσαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής "Υλοποιώντας την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του Δήμου μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου, τις Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών (Α/Θμιας και Β/Θμιας) Ρένα Σκαρλάτου καιΦωτεινή Συριώτη, αλλά και τον Πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος, Δημήτρη Μπούσια βρέθηκαν στο 61 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», προχωρώντας στην αφαίρεση των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί «διαφημίζοντας» τις τέσσερις συστημικές τράπεζες".

Η δήλωση του Δημάρχου

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος ανέφερε: «Σήμερα προχωρήσαμε στο ξήλωμα των πινακίδων που προβάλλουν τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που έχουν καθίσει στο σβέρκο μας, έχουν λιώσει την ζωή του Ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες. Η πραγματικότητα όμως είναι μία και αφορά την κυβέρνηση και το τι πρέπει να κάνει για τα σχολικά μας συγκροτήματα που είναι γεμάτα προβλήματα. Πρέπει να δοθεί γενναία χρηματοδότηση στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, για να έχουμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, στο ύψος των ονείρων των παιδιών μας. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει, αν σταματήσει η κυβέρνηση να… ταΐζει αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώσει όσα αξίζουν σε αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο, τον Ελληνικό λαό».