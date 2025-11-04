Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το "λουκέτο" των ΕΛΤΑ στην Ανθείας

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί από χθες.

Η κινητοποίηση οργανώνεται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, που αντιδρά στο κλείσιμο των δύο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα.