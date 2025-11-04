Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το "λουκέτο" των ΕΛΤΑ στην Ανθείας

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί από χθες.
Η κινητοποίηση οργανώνεται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, που αντιδρά στο κλείσιμο των δύο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα.
