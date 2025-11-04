Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το "λουκέτο" των ΕΛΤΑ στην Ανθείας

Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το &qu...

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί από χθες.

Η κινητοποίηση οργανώνεται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, που αντιδρά στο κλείσιμο των δύο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων -Τραυματίας μαθητής και τρεις συλλήψεις

Τραγικό τέλος για τον Echo, τον σκύλο-ήρωα των ερευνών για Κούτσικο και Καλογήρου

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΛΤΑ

Ειδήσεις