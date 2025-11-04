Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό

Εκεί κρατούνται συγγενείς του 39χρονου θύματος
Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, με φόντο το μακελειό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια.
Σε αυτές τις φυλακές κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου. Στο συγκεκριμένο μακελειό σκοτώθηκε και μία 56χρονη γυναίκα η οποία θα κηδευτεί σήμερα στα Χανιά.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.
Κάτοικος της περιοχής και συγγενής της μιας οικογένειας που ενεπλάκη στο φονικό, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας πως όλο το χωριό τρέμει τη στιγμή που θα αποφυλακιστούν οι συγγενείς του 39χρονου θύματος καθώς υπάρχει περίπτωση να θελήσουν να πάρουν εκδίκηση για τον χαμό του ανθρώπου τους.
Μία ημέρα πριν το μακελειό, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του: τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαν.
Λίγες ώρες μετά έπεσαν οι πυροβολισμοί στη μέση του χωριού με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Τα δυσάρεστα νέα δεν άργησαν να μαθευτούν και στις φυλακές με αποτέλεσμα η οικογένειά του να προκαλέσει αναστάτωση, ζητώντας να παρευρεθεί στην κηδεία.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.
Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν ήρεμο τον 39χρονο αλλά μάταια. Στην σκέψη ότι έχασε έτσι τον αδελφό του, ούρλιαζε να του ανοίξουν τις πόρτες, έκλαιγε και κόντεψε να γκρεμίσει όλη τη φυλακή.
Οργή και κατάρες στην κηδεία του 39χρονου
Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (03.11.25) στα Βορίζια, σε βαρύ πένθος, με μια μαυροφορεμένη πομπή να συνοδεύει το φέρετρο στο νεκροταφείο υπό τα άγρυπνα βλέμματα των αστυνομικών που έχουν κατακλύσει το χωριό του Ηρακλείου μετά τους πυροβολισμούς
