Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα για το "λουκέτο" των ΕΛΤΑ στην Ανθείας

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί από χθες.

Η κινητοποίηση οργανώνεται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πατρέων, που αντιδρά στο κλείσιμο των δύο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ζητείται η παραμονή ανοιχτών των καταστημάτων και η πλήρης στελέχωσή τους με ευθύνη του κράτους, καθώς το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας εξυπηρετούσε καθημερινά μεγάλο αριθμό δημοτών.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή καλεί σε ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο και τονίζει πως “η εξυπηρέτηση του λαού δεν μπορεί να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης”. Ζητείται επίσης να μην υπάρξουν απολύσεις ή μετακινήσεις εργαζομένων, αλλά αντιθέτως να πραγματοποιηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βραχνέικα αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για ακόμη τρεις μήνες.