ΕΛΤΑ-Τριγμοί στη ΝΔ: «Πάρτε το πίσω»- «Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»- Αντιδράσεις και από Αχαιούς

Κύμα αντιδράσεων εντός του κυβερνώντος κόμματος προκαλεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων -ενόψει της αυριανής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας- υψώθηκαν φωνές αντίδρασης κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ προκαλεί τριγμούς στις γραμμές της «γαλάζιας» Κ.Ο. με περισσότερους από 80 βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», φέρεται να τόνισε ο βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε παραγνωριστεί», ρώτησε δε εάν τα γραφεία των ΕΛΤΑ κοστίζουν 180.000 ευρώ μηνιαίως σε ενοίκια.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου χαρακτήρισε την απόφαση «αυτογκόλ» και ζήτησε να εμπλακούν δήμοι και Περιφέρειες στη συζήτηση, ενώ ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, σημείωσε πως «οι αγρότες βράζουν και τώρα προστίθεται ένα ακόμη πρόβλημα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς ζήτησε «παραιτήσεις» δηλώνοντας ότι «δεν αντέχει άλλο να τον βρίζουν», ενώ ο Χριστόδουλος Στεφανάδης από τη Σάμο απαίτησε να «πάρουν πίσω» το σχέδιο.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη Β’ Πειραιώς προειδοποίησε πως οι βουλευτές «δεν μπορούν να το στηρίξουν κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα». Η βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή επέκρινε τον κ. Σκλήκα λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλά για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις όταν το πολιτικό κόστος το αναλαμβάνουν οι βουλευτές, ενώ, από την πλευρά του, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης φέρεται να είπε: «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν αναρμόδιο υπουργό και δύο τεχνοκράτες. Το καζάνι βράζει».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, έθεσε θέμα διοίκησης, ρωτώντας «τι ευθύνες έχουν οι διοικήσεις», συμπληρώνοντας: «Εάν πήγαιναν τόσο άσχημα τα ΕΛΤΑ, γιατί δεν είχαμε ενημερωθεί;».

Η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, φέρεται να είπε πως «θα έπρεπε να είχε σταματήσει η συζήτηση από τη στιγμή που ο κ. Σκλήκας αναφέρθηκε σε παράλληλους μονολόγους», προσθέτοντας ότι «αν δεν ήμασταν εμείς εδώ, δεν θα ήσασταν κι εσείς εδώ».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, ενώ ο επικεφαλής του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, σημείωσε πως «το Υπερταμείο υποστηρίζει, αλλά δεν ασκεί αρμοδιότητα».