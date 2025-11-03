Πάτρα: Εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι σε νυχτερινά μαγαζιά μετά το επεισόδιο με όπλο

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων άλλαξε το σκηνικό στη νυχτερινή Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής, με την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί εκτεταμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καταστήματα διασκέδασης.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο σε επιχειρηματίες και εργαζομένους όσο και σε θαμώνες.

Η ευρεία αυτή επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης αστυνόμευσης που έχει αποφασιστεί μετά το πρόσφατο περιστατικό βίας σε νυχτερινό κατάστημα, όταν αλλοδαπός φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνα χρησιμοποιώντας όπλο για εκφοβισμό.

Το γεγονός προκάλεσε έντονη ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες πλέον φαίνεται να δρομολογούν μια σειρά στοχευμένων δράσεων με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη νυχτερινή ζωή της πόλης.