Άγρια επίθεση ανηλίκων στην Πάτρα- 15 άτομα τραυμάτισαν δύο 16χρονους

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, αυτή τη φορά με θύματα δύο 16χρονους, οι οποίοι φέρονται να δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι δύο ανήλικοι προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστους, που σύμφωνα με πληροφορίες τούς απείλησαν και τούς εξύβρισαν χωρίς καμία αφορμή.

Λίγο αργότερα, καθώς οι 16χρονοι κινούνταν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δύο δράστες επέστρεψαν μαζί με άλλα περίπου 13 άτομα και τους επιτέθηκαν. Οι ανήλικοι δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ -σύμφωνα με τις καταγγελίες- οι δράστες τούς τραυμάτισαν στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας κλειδιά.

Οι γονείς των θυμάτων υπέβαλαν καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τους δύο 16χρονους.

Το νέο αυτό περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρουσμάτων νεανικής βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.