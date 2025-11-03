Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ αναζητεί τρεις νεαρούς - Σαρωτικές έρευνες και έφοδοι στο Ρέθυμνο και άλλες περιοχές

Άφαντοι παραμένουν οι τρεις καταζητούμενοι της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου, με την Ελληνική Αστυνομία να ανοίγει την έρευνα σε όλη την Κρήτη.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο OPEN .

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έρευνα στα διπλανά χωριά καθώς και στην περιοχή του Ρεθύμνου, σε σπίτια συγγενών των κατηγορουμένων, δίχως ωστόσο να βρουν τους ύποπτους. Ωστόσο, έγινε μία σύλληψη για οπλοκατοχή που όπως όλα δείχνουν, δεν σχετίζεται με το φονικό. Σύμφωνα με το OPEN, βρέθηκε ένα 9αρι πιστόλι και ένα μαχαίρι.

«Θα συνεχίσουμε την έρευνα σε οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης χρειαστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όχι μόνο οι 5 κατηγορούμενοι» επισήμανε Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή, ενώ εξετάζεται αν το κυνηγετικό όπλο που βρέθηκε χτες στο χωριό έχει κάποια σχέση.

Θα ανοίξει η έρευνα και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο σε οικίες, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ και τόνισε ότι αστυνομικοί ψάχνουν επίσης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναφορικά με τις καταγγελίες ότι η ΕΛΑΣ δεν εισάκουσε τις εκκλήσεις χωρικών για επέμβαση πριν το μακελειό, η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε «ότι τώρα φτάνουν κατόπιν εορτής στην αστυνομία πληροφορίες ότι υπήρχαν για άλλα περιστατικά ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή» υπογράμμισε και είπε ότι το αιματηρό περιστατικό φαίνεται ότι προκλήθηκε από μία τυχαία συνάντηση των εμπλεκόμενων οικογενειών.