Βορίζια: Πόρτα -πόρτα ψάχνει υπόπτους και όπλα η ΕΛ.ΑΣ. - «Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί» - Πένθος και φόβος στο χωριό

Μια σύλληψη και μια προσαγωγή
Συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.
Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.
«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.
«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία.Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».
Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.
Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Στην περιοχή βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και υψηλόβαθμα κλιμάκια της Αστυνομίας.
Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενα εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ανατροπή υπάρχει ως προς τα αίτια θανάτου της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως δέχθηκε σφαίρα.
Σε ό,τι αφορά τον 39χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση.
Πένθος και φόβος στο χωριό
Το κλίμα στα Βορύζια παραμένει βαρύ. Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι από την άγρια συμπλοκής, αποφεύγουν τις μετακινήσεις και παραμένουν στα σπίτια τους. Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένεται η παράδοσή της στην οικογένεια ώστε να γίνει η ταφή.
Οι συγγενείς του θύματος βρίσκονται σε βαθύ πένθος, ενώ συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι, όπως προβλέπει η τοπική παράδοση, βαφτίστηκαν χθες τα τρία μικρότερα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσει να τελεστεί η κηδεία του πατέρα τους.
Αναβολή της κηδείας με εντολή ΕΛΑΣ
Σύμφωνα με το Creta24, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η κηδεία του 39χρονου θα γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός του νεκρούς άνδρα μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα ακολουθούσε η κηδεία του.
Ωστόσο το έκρυθμο κλίμα που επικρατεί στο χωριό αλλά και το γεγονός ότι η σορός του 39χρονου θα πρέπει να περάσει μπροστά από τα σπίτια της άλλης (αντίπαλης) οικογένειας, οδήγησε τις αρχές να δώσουν εντολή για αναβολή της κηδείας.
Δυο νέες συλλήψεις
Εντωμεταξύ, σε δύο συλλήψεις ατόμων προχώρησε η αστυνομία το μεσημέρι της Κυριακής.
Ειδικότερα έχει συλληφθεί ένα άτομο από κάθε οικογένεια. Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή. Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πόρτα – πόρτα στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια.
Ο σασμός που δεν τηρήθηκε
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί.
Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως «κουκούλωσε» το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως μας αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή. Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος «σασμός» με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο «σασμός» φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το χθεσινό μακελειό.
