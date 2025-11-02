Βορίζια: Πόρτα -πόρτα ψάχνει υπόπτους και όπλα η ΕΛ.ΑΣ. - «Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί» - Πένθος και φόβος στο χωριό

Συνεχίζονται οι έρευνες από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά. «Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία.Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Στην περιοχή βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και υψηλόβαθμα κλιμάκια της Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενα εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ανατροπή υπάρχει ως προς τα αίτια θανάτου της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως δέχθηκε σφαίρα.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση.