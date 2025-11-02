Βορίζια: Κρύβονται στα βουνά 5 άνδρες από το μακελειό – Οι 200 κάλυκες θα δείξουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν

Οι τουλάχιστον πέντε καταζητούμενοι και από τις δύο οικογένειες, οι πυροβολισμοί με καλάσνικοφ, εννιάρια πιστόλια και καραμπίνες, οι 100 κάλυκες που βρέθηκαν μόνο στο σημείο της εκτέλεσης του 39χρονου και ο φόβος για νέο κύκλο αίματος αποτελούν τα κομμάτια του παζλ που έχουν να κάνουν με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit οι μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων της περιοχής λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα από τη μία οικογένεια και τουλάχιστον δύο από την άλλη που έχουν διαφύγει και κρύβονται στα βουνά της Κρήτης, ενώ υπάρχουν και οι δύο ακόμη τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί περισσότεροι από 200 κάλυκες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ποια όπλα χρησιμοποιήθηκαν χθες το πρωί στο μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Μυστήριο με την κηδεία του 39χρονου

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν «ζώσει» το χωριό και ελέγχουν όποιον μπει και όποιον βγαίνει από το σημείο. Την ίδια στιγμή παραμένει άγνωστο αν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονου, καθώς η σορός του άνδρα παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να γίνουν επεισόδια.

Παράλληλα οι αστυνομικοί αρχίζουν να ξετυλίγουν ένα σχέδιο δράσης που απλώνεται σε τρία επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι να διασφαλίσει ηρεμία και τάξη στο χωριό μετά το χθεσινό μακελειό. Σε αυτό συμβάλει το γεγονός ότι δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει και να φύγει από το χωριό χωρίς να ελεγχθεί, ενώ οι αστυνομικοί κάνουν ελέγχους σε σπίτια, συλλέγουν μαρτυρίες και κάνουν εφόδους για εντοπισμό οπλισμού.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τον εντοπισμό τουλάχιστον τεσσάρων ή πέντε καταζητούμενων, που μετά τον «πόλεμο» στα Βορίζια έχουν εξαφανιστεί. Οι αναλυτές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης τους.