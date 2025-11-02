Η Ασφάλεια Πάτρας εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που «χτυπούσε» ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα

Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε σειρά περιοχών της χώρας, πραγματοποιώντας ληστείες και κλοπές, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εξάρθρωσε, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, οργανωμένο κύκλωμα που είχε δράσει από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στη Βοιωτία και στα Μέγαρα, συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί —τρεις άνδρες και μία γυναίκα— σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές και ξέπλυμα χρήματος.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει μία ληστεία και είκοσι επτά κλοπές σε σπίτια, κυρίως ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης. Οι περιοχές δράσης εκτείνονταν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, Άργος και Καρδίτσα, με τη συνολική αξία της λείας να υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ληστείας στη Λαμία, στις 13 Οκτωβρίου 2025, όπου δύο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν σε οικία ηλικιωμένης και, ασκώντας σωματική βία, αφαίρεσαν 40.000 ευρώ σε μετρητά.

Η οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, ενώ τα μέλη της εναλλάσσονταν σε κάθε «επιχείρηση» και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των 1.370 ευρώ, τρία αυτοκίνητα και έξι κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.