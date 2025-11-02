Τα εντυπωσιακά εγκαίνια για το «φαραωνικό» αρχαιολογικό μουσείο με φόντο ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Τα εγκαίνια τελέστηκαν υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία αρχηγών κρατών και υψηλών προσκεκλημένων.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) , που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, φιλοξενεί περίπου 100.000 αντικείμενα, καλύπτοντας επτά χιλιετίες ιστορίας.

Με φόντο ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου - τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στη Γκίζα - η Αίγυπτος εγκαινίασε επίσημα το μουσείο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ορόσημα της σύγχρονης εποχής.

Ενα από τα πιο σημαντικά εκθέματα του GEM είναι η πλήρης συλλογή του άθικτου τάφου του Τουταγχαμών, η οποία εκτίθεται ολόκληρη για πρώτη φορά από την ανακάλυψή της από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται η χρυσή νεκρική μάσκα και ο θρόνος του.

Το νέο μουσείο είναι κολοσσιαίο, καλύπτοντας έκταση ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η πρόσοψή του είναι διακοσμημένη με ιερογλυφικά και ημιδιάφανο αλάβαστρο, με είσοδο σε σχήμα πυραμίδας.

Με κόστος 1,2 δισ. δολάρια, το τεράστιο συγκρότημα αναμένεται να προσελκύει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, δίνοντας μεγάλη ώθηση στον τουρισμό της Αιγύπτου, που έχει πληγεί από περιφερειακές κρίσεις.

Ελπίδες για τον τουρισμό

Ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου, ζωτικής σημασίας πηγή ξένου συναλλάγματος και θέσεων εργασίας, διαταράχθηκε επανειλημμένα τα τελευταία 15 χρόνια, από την εξέγερση του 2011 έως τα κύματα ταραχών και τις σποραδικές τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με 15 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αίγυπτο τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αποφέροντας στα ταμεία 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.