Ηράκλειο : «Ζωσμένα» από αστυνομικούς τα Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς-Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Φρούριο θυμίζει το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά τους πυροβολισμούς μεταξύ μελών δύο οικογενειών με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Για αρκετή ώρα το πρωί του Σαββάτου το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με τους πυροβολισμούς να κρατούν για ώρα.

Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους ενώ νεότερες πληροφορίες, θέλουν τον 39χρονο που σκοτώθηκε, να ήταν ο πρώτος που πυροβόλησε. Εκτός από τον 39χρονο νεκρή είναι και μια γυναίκα 56 ετών.

Το χωριό είναι ζωσμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο νέων επεισοδίων. Σήμερα, άλλωστε είναι η κηδεία του Φανούρη Καργάκη ενός από τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος. Υπάρχει φόβος για αντίποινα είτε από τη μία είτε από την άλλη οικογένεια καθώς και οι δύο έχουν νεκρό.

Στο νοσοκομείο δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Και στα δύο νοσοκομεία όπου έχουν μεταφερθεί τραυματίες είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας.

Το χωριό επικρατεί ένα βουβό σκηνικό… Κανείς δεν κυκλοφορεί παρά μόνο η αστυνομία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, αλλά στο χωριό δεν ανοίγουν στόματα.

Μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών του σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου, όπως ορίζει το έθιμο.