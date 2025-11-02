Συναγερμός στα Καλάβρυτα: Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στα Καλάβρυτα μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Αχμέντ (Ahmed) Αμέν (Amen), αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.

Ο ανήλικος διέμενε σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή, όταν χάθηκαν τα ίχνη του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό Amber Alert, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, οι αρχές και οι εθελοντές βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 13χρονου. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο τηλέφωνο 116000, καθώς κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ανεύρεσή του.





