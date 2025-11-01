Ευλογιά των πιθήκων: Καταγράφηκε στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα «clade 1»

Το πρώτο κρούσμα από το σοβαρό στέλεχος «clade 1» του ιού που προκαλεί τη νόσο mpox ή αλλιώς «ευλογιά των πιθήκων» καταγράφηκε στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC) σε σχετική του έκθεση, το περιστατικό της νόσου mpox, αναφέρθηκε μετά τις 9 Οκτωβρίου. Πρόκειται για άνδρα, ο οποίος ανέφερε ερωτική επαφή με ομόφυλό του άτομο. Η μόλυνσή του συνέβη στη διάρκεια ταξιδιού (εισαγόμενο κρούσμα).

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναφερθεί στο ECDC 8 ακόμα κρούσματα από το ίδιο στέλεχος (clade 1) του ιού σε άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες:

1 στο Βέλγιο

2 στην Ιταλία

1 στην Ολλανδία

1 στην Πορτογαλία

1 στη Σουηδία

Τα κρούσματα στο Βέλγιο και στην Ελλάδα ήταν εισαγόμενα.

Τα κρούσματα σε Ισπανία και Ολλανδία δεν είχαν καμία σύνδεση με ταξίδια.

Τι είναι η νόσος mpox

Την ευλογιά των πιθήκων, που αργότερα μετονομάστηκε με νόσο mpox, έγινε ευρέως γνωστή την περίοδο 2022 – 2023. Την εποχή εκείνη εξαπλώθηκε από την Αφρική όπου παραδοσιακά έως τότε ενδημούσε, σε όλο τον πλανήτη.

Το στέλεχός της όμως που είχε διασπαρεί εκείνη την εποχή ήταν το clade 2. Αυτό προκαλεί ηπιότερη νόσο από το clade 1. Το στέλεχος clade 2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανά τον πλανήτη (και στην Ελλάδα) προκαλώντας κρούσματα.

Στην χώρα μας π.χ. είχαν δηλωθεί έως και τις 20 Οκτωβρίου 2025 συνολικώς 160 κρούσματα από το clade 2. Τώρα, όμως, υπάρχει και ένα εισαγόμενο από το clade 1.

Από το «παλιό» στέλεχος της mpox (το clade 2) έχουν αναφερθεί 25.420 κρούσματα στην ΕΕ/ΕΟΧ από την περίοδο 2022-2023 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Δέκα από τους ασθενείς έχασαν τη ζωή τους.

Οι θάνατοι που καταγράφηκαν:

4 στην Ισπανία

από 2 σε Βέλγιο και Πορτογαλία

από 1 σε Αυστρία και Τσεχία

Τα περισσότερα κρούσματα από το στέλεχος clade 2 της mpox έχει η Ισπανία (πάνω από 9.000).

Ακολουθούν η Γαλλία με περισσότερα από 4.500 και η Γερμανία με σχεδόν 4.500.