Πατρών - Πύργου: Σοβαρό τροχαίο με 7 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ε.Ο Πατρών - Πύργου στο ύψος του καταστήματος «Μπούρα»

Συγκεκριμένα, τρία οχήματα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν διαδοχικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επτά άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Από την σύγκρουση των τριών αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο ένα οχημα εκ των οποίων δύο παιδιά και οι τρεις γυναίκες από την Ιταλία που επέβαιναν στο άλλο αυτοκίνητο. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Πύργου