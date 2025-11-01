Πάτρα: Εξαφάνιση 15χρονης μαθήτριας- Συναγερμός από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»- ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας Ειρήνης Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου), η ανήλικη μαθήτρια είχε μεταβεί κανονικά στο σχολείο της, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα τα ίχνη της εξαφανίστηκαν.

Η οργάνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση την Παρασκευή (31 Οκτωβρίου) και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 15χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για τον εντοπισμό της Μαρίας Ειρήνης να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά» 116000 ή με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα.