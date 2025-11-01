Πάτρα: Εξαφάνιση 15χρονης μαθήτριας- Συναγερμός από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»- ΦΩΤΟ

Η Μαρία Ειρήνη Κ., 15 ετών, αγνοείται από το πρωί της 29ης Οκτωβρίου
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση της 15χρονης Μαρίας Ειρήνης Κ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2025.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου), η ανήλικη μαθήτρια είχε μεταβεί κανονικά στο σχολείο της, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα τα ίχνη της εξαφανίστηκαν.
Η οργάνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση την Παρασκευή (31 Οκτωβρίου) και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 15χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για τον εντοπισμό της Μαρίας Ειρήνης να επικοινωνήσει άμεσα με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά» 116000 ή με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα.
Η Μαρία Ειρήνη Κ. έχει ύψος 1,78 μ., ζυγίζει 62 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια.
Φορούσε μαύρο σετ φόρμας και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
