Καλαμάτα: Βίντεο σοκ από την επίθεση ροτβάιλερ στον 76χρονο κηδεμόνα του

Σοκ προκαλεί βίντεο από επίθεση ενός σκύλου ράτσας ροτβάιλερ στον 76χρονο κηδεμόνα του έξω από καφετέρια στον Άγιο Φλώρο λίγο έξω από την Καλαμάτα, στη Μεσσηνία.

Ο άνδρας πλησίασε τον περιφραγμένο χώρο, όπου βρίσκεται το ροτβάιλερ και φαίνεται σαν να χτυπάει το σκύλο με κάτι που κρατάει. Τότε το σκυλί του επιτέθηκε και για αρκετή ώρα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τον δάγκωνε σε όλο του το σώμα. Μια γυναίκα που άκουσε τις φωνές, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενημερώνοντας για επίθεση σκύλου σε άνθρωπο. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια βρέθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο σημείο, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα. Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το ζώο.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση του να κρίνεται σοβαρή.