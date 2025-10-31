Back to Top
Μεσσηνία: Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά άνδρα

Ο σκύλος φαίνεται να ρίχνει τον άνθρωπο κάτω και να τον δαγκώνει επανειλημμένα και με μανία

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση ενός ροτβάιλερ σε έναν 76χρονο σημειώθηκε στη Μεσσηνία λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής (31.10.2025).

Ο ηλικιωμένος υπέστη βαριά τραύματα και νοσηλεύεται  στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ροτβάιλερ που επιτέθηκε και τραυμάτισε πολύ σοβαρά τον 76χρονο στην περιοχή του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία ήταν δικό του!

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Κατόπιν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα.

Τη στιγμή που το ροτβάιλερ είχε πέσει πάνω στον ηλικιωμένο και τον κατασπάραζε, ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει και να το σκοτώσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

