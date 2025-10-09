Αδέσποτος σκύλος πυροβολήθηκε στο Κρυονέρι Ναυπακτίας

Αποτροπιασμό προκάλεσε στη Ναυπακτία το περιστατικό πυροβολισμού ενός αδέσποτου σκύλου στην περιοχή Κρυονέρι. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο, ενώ ένας κάτοικος που το φρόντιζε έσπευσε να το βοηθήσει, ειδοποιώντας άμεσα τη Φιλοζωική Ναυπάκτου και τον Δήμο.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στη Ναύπακτο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα, ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας περιστατικών με φόλες και άλλες κακοποιήσεις. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στους φιλόζωους της περιοχής.

Για το περιστατικό έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Φιλοζωική και τους κατοίκους προς την Αστυνομία. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το γεγονός και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ώστε να διερευνηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πράξη.