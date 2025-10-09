Νέες ταυτότητες: Πότε δεν θα ισχύουν για ταξίδια στην ΕΕ- Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό

Από το καλοκαίρι του 2026, οι πολίτες που δεν έχουν ανανεώσει τις αστυνομικές τους ταυτότητες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι οι παλιού τύπου ταυτότητες, βασισμένες σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω ανεπαρκούς ασφάλειας.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται με διαβατήριο.

Από τις ταυτότητες στον Προσωπικό Αριθμό

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

-Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet

-Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία

-Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.»

-Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

Γιατί είναι σημαντικός

Η μη έκδοση του Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από βασικές υπηρεσίες όπως:

-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

-Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

-Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο