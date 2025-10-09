Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με καταδικαστική απόφαση για απείθεια

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/10) στην Πάτρα, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα που είχε εκκρεμή καταδικαστική απόφαση για απείθεια.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών για απείθεια.