Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από τοΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με άμεση επέμβαση δύο οχημάτων και πληρώματος για την κατάσβεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Ειδήσεις