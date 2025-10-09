Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαμπούσα Ευβοίας: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο στη Λαμπούσα Ευβοίας με έναν νεκρό και τέσσερις βαριά τραυματίες.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο οχήματα.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα -από τα συνολικά πέντε που επέβαιναν στα δύο οχήματα- και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τα τρία άτομα.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και εξετάζει τα αίτια του τροχαίου.