Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Πάτρα για παράνομη σύνδεση ρεύματος σε καταυλισμούς

Συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Πάτρα για ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε καταυλισμούς της Πάτρας για παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε καταυλισμούς στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, πέντε άτομα, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Τροχαίο στην εθνική Πατρών- Αθηνών: Σύγκρουση δύο ΙΧ στο ρεύμα προς Αθήνα

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο ζεστός στην ιστορία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλήψεις ΔΕΔΔΗΕ Αστυνομία

Ειδήσεις