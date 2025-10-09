Συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Πάτρα για παράνομη σύνδεση ρεύματος σε καταυλισμούς

Τι αναφέρει η αστυνομία
Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε καταυλισμούς της Πάτρας για παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε καταυλισμούς στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, πέντε άτομα, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
