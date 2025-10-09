Back to Top
Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Τρεις ημεδαποί συνελήφθησαν στην Πάτρα μετά από αστυνομικούς ελέγχους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και ομάδας ΔΙ.Α.Σ Πατρών, τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες και μια γυναίκα), διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τα εξής : -2,1- γραμμάρια ηρωίνης, 0,5 γραμμάρια βουπρενορφίνης, 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης, -10- ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης.

