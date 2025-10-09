Γάζα: Πώς η Χαμάς ενέκρινε το σχέδιο ειρήνης των 21 σημείων

Δύο χρόνια μετά το αιματοκύλισμα της Χαμάς στο Ισραήλ, την έναρξη του πολέμου και την καταστροφή της Γάζας, όλα δείχνουν πως το τέλος της σύγκρουσης πλησιάζει.

Η Χαμάς και το Ισραήλ ενέκριναν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 21 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει έως τη Δευτέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ABCnews, η Χαμάς δεν έχει αποδεχτεί ακόμα το σύνολο του σχεδίου του Τραμπ, όπως αυτό διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις διαπραγματεύσεις λένε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στο τι θα συμβεί τις πρώτες ημέρες και εβδομάδες της συμφωνίας: τη μερική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και την ανταλλαγή των σχεδόν 20 ζωντανών και περίπου 30 νεκρών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα ένα από τα πιο δύσκολα σημεία είναι η διακυβέρνηση της Γάζας και ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς.

Τα 21 σημεία του σχεδίου Τραμπ

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει 21 βασικά σημεία:

1. Η Γάζα θα είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη και δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί για τους Παλαιστίνιους.

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσύρονται σταδιακά από την περιοχή.

4. Εντός 48 ωρών από την δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα επιστραφούν.

5. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου, μαζί με τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

6. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, στα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα χορηγηθεί αμνηστία, ενώ στα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα θα χορηγηθεί ασφαλής διέλευση στις χώρες υποδοχής.

7. Ανθρωπιστική βοήθεια με 600 φορτηγά την ημέρα, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών.

8. Διανομή βοήθεια από Ηνωμένα Έθνη και Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς.

9. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον λαό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της.

10. Θα δημιουργηθεί ένα οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας ώστε να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας.

11. Θα δημιουργηθεί οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί.

13. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για καταστροφή και διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

14. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παρέχουν εγγύηση ασφάλειας για να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις της Γάζας συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα παύει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο του τον λαό.

15. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και άλλους διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η δύναμη θα αναπτύξει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα χρησιμεύσει ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραδώσουν σταδιακά τα εδάφη που κατέχουν επί του παρόντος, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα αντικαταστήσουν την Γάζα θα εγκαθιδρύσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

17. Εάν η Χαμάς αρνηθεί το σχέδιο, θα εφαρμοστούν οι όροι μερικώς σε περιοχές που θα εκκενωθούν.

18. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση της Γάζας.

19. Θα θεσπιστεί μια διαδικασία για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτή θα περιλαμβάνει έναν διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αφηγήσεων στο Ισραήλ και τη Γάζα.

20. Όταν προχωρήσει η ανάπλαση της Γάζας θα μπορεί να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για το παλαισταινιακό κράτος.

21. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.