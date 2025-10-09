Νέοι βομβαρδισμοί στη Γάζα παρά τη συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς

Παρά τη νυχτερινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η Πολιτική Προστασία της Γάζας κατήγγειλε το πρωί νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (...) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

Τι προβλέπει το πρώτο σκέλος της συμφωνίας για τη Γάζα

Οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αίγυπτο επιβεβαίωσαν σήμερα στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι κλείστηκε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους, εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος πιστεύεται πως διατηρεί δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.